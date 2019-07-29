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    Здоров'я

    Отруєння у Дніпрі: в лікарнях залишаються 24 людини

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    Отруєння у Дніпрі: в лікарнях залишаються 24 людини

    У постраждалих діагноз - гостра кишкова інфекція

    Станом на 29 липня у лікувальних закладах через отруєння у Дніпрі на підприємстві залишаються 24 людини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    У постраждалих діагноз - гостра кишкова інфекція.

    «Станом на 07 год. 00 хв. 29 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ Миропласт. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що  в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.».

    Нагадаємо, під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю. 

    Раніше на Херсонщині в пансіонаті «Буревісник» отруїлися 14 дітей.

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