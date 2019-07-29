Отруєння у Дніпрі: в лікарнях залишаються 24 людини



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У постраждалих діагноз - гостра кишкова інфекція

Станом на 29 липня у лікувальних закладах через отруєння у Дніпрі на підприємстві залишаються 24 людини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У постраждалих діагноз - гостра кишкова інфекція.

«Станом на 07 год. 00 хв. 29 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ Миропласт. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.».



Нагадаємо, під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.

Раніше на Херсонщині в пансіонаті «Буревісник» отруїлися 14 дітей.