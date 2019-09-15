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    Марш рівності у Харкові: поліція каже, що не було грубих порушень порядку

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    Марш рівності у Харкові, 15 вересня - Марш рівності у Харкові: поліція каже, що не було грубих порушень порядку
    Марш рівності у Харкові, 15 вересня
    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    У харківському Марші рівності взяли участь близько двох тисяч людей

    Поліція забезпечила охорону публічного порядку під час Маршу рівності у Харкові, який пройшов у неділю. Грубих порушень правопорядку поліцейськими не зафіксовано.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Валерія Сокуренка, у Марші взяли участь близько 2000 людей, серед яких гості міста з інших регіонів держави, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні.

    «Ми провели зустрічі з організаторами Маршу рівності і з тими, кому це не подобається,  і змогли знайти спільну мову з усіма учасниками», - сказав Сокуренко.

    Він додав, що поліцейські «забезпечили громадський порядок і безпеку на цей час, щоб дійсно права і свободи громадян не були порушені».

    Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-маршТакож відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

    У соцмережах пишуть, що не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

    До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

    Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

    У Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.

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