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    На Миколаївщині сильний снігопад. Поліціянти каратимуть за неякісне розчищення доріг

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    Аварійні служби ліквідують наслідки негоди - На Миколаївщині сильний снігопад. Поліціянти каратимуть за неякісне розчищення доріг
    Аварійні служби ліквідують наслідки негоди
    Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

    Температура повітря в області складає -1 градус

    На Миколаївщині та місті Миколаїв 27 січня спостерігається ускладнення погодних умов: дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледиця. Деякі водії попереджають про сильний снігопад на дорогах області. Зазначається, що на деяких ділянках дороги рух ускладнений. 

    Наразі Служба автомобільних доріг Миколаївської області спільно з аварійними службами ліквідують наслідки негоди. Патрульні слідкують за вчасністю та якістю розчищення та обробки доріг. «У разі неякісної обробки та розчищення відповідальних осіб буде притягнуто до відповідальності», – повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області. 

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    На Миколаївщині сильний снігопад. Поліціянти каратимуть за неякісне розчищення доріг
    На Миколаївщині сильний снігопад. Поліціянти каратимуть за неякісне розчищення доріг
    На Миколаївщині сильний снігопад. Поліціянти каратимуть за неякісне розчищення доріг
    Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

    Через складні погодні умови трапилася ДТП в Южноукраїнську. Фура в'їхала в теплотрасу та пошкодила її. Мережу наразі відновлюють, а подачу тепла переключили на іншу гілку теплотраси.

    Також ДТП сталося на трасі «Одеса-Миколаїв», недалеко селища Червоне. Через аварію ускладнено рух транспорту по правій стороні. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.

    ДТП на трасі. Фото: 0512.com.ua
    ДТП на трасі. Фото: 0512.com.ua

    У середу, 27 січня, на території Миколаївської області йде сніг. Засипає міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, Первомайськ. Температура повітря складає -1 градусОдесу також накрило снігом, висота сніжного покриву досягла 5-6 см

    Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня. 

    Теги: прогноз погоди Миколаївщина Миколаїв снігопад
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