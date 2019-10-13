На Миколаївщині в ДТП постраждала дитина



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В результаті ДТП постраждали три людини

У Миколаївській області на автодорозі Кіровоград-Платонове в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала 11-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, у суботу, 12 жовтня, близько 9-ї години ранку у Первомайському районі сталося зіткнення автомобілів Mercedes Benz та Toyota Land Cruiser.

В результаті зіткнення постраждали обоє водіїв автомобілів, а також 11-річна дівчинка, пасажир Mercedes. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Наразі поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліцейський Святошинського управління поліції Києва напідпитку виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi 80, внаслідок чого загинула людина.