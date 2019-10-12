На Вінниччині п’яний поліцейський спровокував смертельну ДТП



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ДБР повідомило про підозру поліцейському-водію, який скоїв смертельне ДТП Фото: ДБР

Внаслідок ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, де одна з них померла

У Вінницькій області поліцейський Святошинського управління поліції Києва напідпитку виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi 80, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80.

Внаслідок ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, де одна з них померла.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого».

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.