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    На Вінниччині п’яний поліцейський спровокував смертельну ДТП

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    ДБР повідомило про підозру поліцейському-водію, який скоїв смертельне ДТП - На Вінниччині п’яний поліцейський спровокував смертельну ДТП
    ДБР повідомило про підозру поліцейському-водію, який скоїв смертельне ДТП
    Фото: ДБР

    Внаслідок ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, де одна з них померла

    У Вінницькій області поліцейський Святошинського управління поліції Києва напідпитку виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi 80, внаслідок чого загинула людина.

    Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    За попередньою інформацією, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80.

    Внаслідок ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, де одна з них померла.

    Відкрито кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого».

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    На Вінниччині п’яний поліцейський спровокував смертельну ДТП
    На Вінниччині п’яний поліцейський спровокував смертельну ДТП
    Фото: ДБР

    Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    ДТП смерть Вінниччина
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