На мітинг у Гонконзі вийшло майже півмільйона людей



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Протести в Гонконзі Фото: chinadaily.com.cn

Учасники акції підтримували місцеву поліцію і закликали до припинення насильства

У Гонконзі в парку Тамар на акцію протесту проти насильства вийшло більш ніж 476 тисяч осіб.

Про це повідомляє China Daily з посиланням на дані організаторів.

Незважаючи на сильні зливи, демонстранти співали гімн Китаю і розмахували прапорами Китаю і Гонконгу.

Учасники акції підтримували місцеву поліцію і закликали до припинення насильства.

Організатори закликали учасників заворушень «відповісти, чому вони бояться Пекіна».

На протилежному боці Гонконгу також зібралися учасники антиурядових протестів.

Як повідомлялося, тисячі протестувальників знову вийшли на вулиці Гонконгу.

Нагадаємо, Європейський союз закликав до стриманості, деескалації напруженості і уникнення насильства в Гонконзі.

В ЄС зазначили, що протягом попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє фундаментальне право на зібрання, відбулося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.

Зазначимо, мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією.

Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.