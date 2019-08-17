ЄС закликає до стриманості та деескалації у Гонконгу
Упродовж попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє основоположне право на зібрання, сталося багато неприйнятних насильницьких інцидентів
Євросоюз наголошує на необхідності стриманості сторін, деескалації та уникненні насильства у Гонконгу.
Про це йдеться в оприлюдненій у суботу, 17 серпня, заяві високого представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріки Могеріні, повідомляє Укрінформ.
«Є надзвичайно важливим дотримуватися стриманості, відмовитися від насильства та вжити негайних заходів задля деескалації ситуації», – наголосила Могеріні.
В ЄС відзначили, що упродовж попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє основоположне право на зібрання, сталося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.
Євросоюз підтвердив свої відносини з Гонконгом за принципом «одна країна – дві системи» та наголосив на зацікавленості у його стабільності і процвітанні.
У Гонконгу вже упродовж двох місяців тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.
Як повідомлялося, тисячі протестувальників знову вийшли на вулиці Гонконгу.
В Гонконгу сталися сутички між поліцією і протестувальниками.