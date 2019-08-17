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    У світі

    ЄС закликає до стриманості та деескалації у Гонконгу

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    <span>Представник ЄС у закордонних справах </span><span>Федеріка Могеріні</span> - ЄС закликає до стриманості та деескалації у Гонконгу
    Представник ЄС у закордонних справах Федеріка Могеріні

    Упродовж попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє основоположне право на зібрання, сталося багато неприйнятних насильницьких інцидентів

    Євросоюз наголошує на необхідності стриманості сторін, деескалації та уникненні насильства у Гонконгу.

    Про це йдеться в оприлюдненій у суботу, 17 серпня, заяві високого представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріки Могеріні, повідомляє Укрінформ.

    «Є надзвичайно важливим дотримуватися стриманості, відмовитися від насильства та вжити негайних заходів задля деескалації ситуації», – наголосила Могеріні.

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    В ЄС відзначили, що упродовж попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє основоположне право на зібрання, сталося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.

    Євросоюз підтвердив свої відносини з Гонконгом за принципом «одна країна – дві системи» та наголосив на зацікавленості у його стабільності і процвітанні.

    У Гонконгу вже упродовж двох місяців тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.

    Як повідомлялося, тисячі протестувальників знову вийшли на вулиці Гонконгу.

    В Гонконгу сталися сутички між поліцією і протестувальниками.

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