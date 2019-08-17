Тисячі протестувальників знову вийшли на вулиці Гонконгу



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Поліція застосовує сльозогінний газ проти протестувальників / Фото: AP

Активісти оголосили про два заплановані мітинги у суботу та неділю

У Гонконгу демонстранти знову вийшли на вулиці на тлі критики їхніх попередніх дій та жорстких заяв офіційного Пекіна.

Про це повідомляє AFP.

«Гонконгівські продемократичні активісти розпочали у суботу нові протести на тлі великого випробування для їхнього руху після критики дій протестувальників на летовищі Гонконгу на початку цього тижня та очікування наступного кроку Пекіна», – йдеться у повідомленні.

Поліція спочатку заборонила суботній мітинг, але скасувала заборону після зміни маршруту заходу. Активісти оголосили про два заплановані мітинги у суботу та неділю, як спосіб довести Пекіну та призначеним владою КНР лідерам міста, що їх рух все ще користується широкою громадською підтримкою, попри все більш жорстку тактику дій як поліції так і демонстрантів.

Раніше повідомлялося, що Пекін перемістив бронетехніку до адміністративної межі Гонконгу. Уряд КНР розмістив загони воєнізованої поліції у Шензені, місті на межі зі Спеціальним адміністративним регіоном (Гонконг).

Хоча станом на сьогодні Пекін не оголосив про плани щодо направлення військових підрозділів у Гонконг, відповідно до конституції Гонконгу це дозволяється.