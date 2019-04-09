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    На мітингу під офісом Зеленського затримали двох провокаторів – поліція

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    <p>Правопорушників оперативно відтіснили співробітники поліції, котрі стежать на мітингу за порядком</p> - На мітингу під офісом Зеленського затримали двох провокаторів – поліція

    Правопорушників оперативно відтіснили співробітники поліції, котрі стежать на мітингу за порядком

    Фото: Радіо Свобода

    Двоє невідомих підійшли до групи мітингувальників, котрі тримали в руках плакати, пошкодили їх та почали штовханину, заявили в поліції

    Під час мітингу біля офісу кандидата на пост президента у Києві Володимира Зеленського правоохоронці затримали двох чоловіків за спробу провокації.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    «Під час заходу двоє невідомих підійшли до групи осіб, котрі тримали в руках плакати, пошкодили їх та почали штовханину, провокуючи при цьому бійку», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що правопорушників оперативно відтіснили співробітники поліції, котрі стежать на мітингу за порядком. Їх доставлять в управління поліції.

    «Після проведення першочергової перевірки та надання пояснень діям чоловіків буде надана правова оцінка», - зазначили в поліції.

    Як відомо, у вівторок, 9 квітня, офіс Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві пікетують сотні людей. За словами очевидців, на акції присутні переважно пенсіонери та студенти.

    Раніше у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.

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