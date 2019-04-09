На мітингу під офісом Зеленського затримали двох провокаторів – поліція



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Правопорушників оперативно відтіснили співробітники поліції, котрі стежать на мітингу за порядком Фото: Радіо Свобода

Двоє невідомих підійшли до групи мітингувальників, котрі тримали в руках плакати, пошкодили їх та почали штовханину, заявили в поліції

Під час мітингу біля офісу кандидата на пост президента у Києві Володимира Зеленського правоохоронці затримали двох чоловіків за спробу провокації.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Під час заходу двоє невідомих підійшли до групи осіб, котрі тримали в руках плакати, пошкодили їх та почали штовханину, провокуючи при цьому бійку», - розповіли в поліції.

Зазначається, що правопорушників оперативно відтіснили співробітники поліції, котрі стежать на мітингу за порядком. Їх доставлять в управління поліції.

«Після проведення першочергової перевірки та надання пояснень діям чоловіків буде надана правова оцінка», - зазначили в поліції.

Як відомо, у вівторок, 9 квітня, офіс Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві пікетують сотні людей. За словами очевидців, на акції присутні переважно пенсіонери та студенти.

Раніше у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.