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    На мітингу у Києві зчепилися прихильники та противники Зеленського

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    <p>У вівторок, 9 квітня, офіс Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві пікетують сотні людей</p> - На мітингу у Києві зчепилися прихильники та противники Зеленського

    У вівторок, 9 квітня, офіс Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві пікетують сотні людей

    Фото: РБК Україна

    Правоохоронці відреагували на конфлікт та вивели учасників бійки з натовпу

    Під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського в Печерському районі Києва побилися учасники двох акцій, на яких зібралися прихильники та противники шоумена.

    Про це повідомляє Громадське з місця подій.

    Зазначається, що бійка почалася після того, як учасники акції на підтримку Зеленського видерли плакат у опонентів.

    Правоохоронці відреагували на конфлікт та вивели учасників бійки з натовпу.

    Як повідомили у прес-службі поліції Києва, двох «найбільш активних» осіб доправили до відділку поліції.

    Правоохоронці зазначили, що дізналися про масовий захід із соцмереж, і прибули до офісу Зеленського для забезпечення правопорядку.

    Як відомо, у вівторок, 9 квітня, офіс Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві пікетують сотні людей. За словами очевидців, на акції присутні переважно пенсіонери та студенти.

    Раніше у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.

    Нагадаємо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

    8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

    За результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

    Політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

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