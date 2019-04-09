На мітингу у Києві зчепилися прихильники та противники Зеленського
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У вівторок, 9 квітня, офіс Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві пікетують сотні людей
Правоохоронці відреагували на конфлікт та вивели учасників бійки з натовпу
Під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського в Печерському районі Києва побилися учасники двох акцій, на яких зібралися прихильники та противники шоумена.
Про це повідомляє Громадське з місця подій.
Зазначається, що бійка почалася після того, як учасники акції на підтримку Зеленського видерли плакат у опонентів.
Правоохоронці відреагували на конфлікт та вивели учасників бійки з натовпу.
Як повідомили у прес-службі поліції Києва, двох «найбільш активних» осіб доправили до відділку поліції.
Правоохоронці зазначили, що дізналися про масовий захід із соцмереж, і прибули до офісу Зеленського для забезпечення правопорядку.
Як відомо, у вівторок, 9 квітня, офіс Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві пікетують сотні людей. За словами очевидців, на акції присутні переважно пенсіонери та студенти.
Раніше у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.
Нагадаємо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.
8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.
За результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.
Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
Політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.