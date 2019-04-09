Під офісом Зеленського зібрався мітинг. Зе!Команда попередила про можливі провокації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше у штабі Зеленського заявили, що під одним із Зе!офісів плануються провокації

У штабі Зеленського кажуть, що на акцію під їхнім офісом «за гроші набирали студентів»

Офіс кандидата в президенти України Володимира Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві у вівторок, 9 квітня, пікетують сотні людей.

За словами очевидців, на акції присутні переважно пенсіонери та студенти.

«Ось що відбувається біля одного з офісів Зе!Команди. Як ви думаєте, ці люди прийшли за своїм бажанням?.. В основному це пенсіонери або студенти. Незрозуміло, що за шоу зараз буде, начебто готувались якісь провокації. Ми бачили інформацію, що будуть проплачені мітинги», - повідомив очевидець у відео з місця події, яке транслюється на сторінці Зе!команди у соцмережі Facebook.

Як відомо, 9 квітня у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.

«Сьогодні під одним із Зе!офісів плануються провокації. По вищих навчальних закладах Києва активно набирають студентів для участі в сумнівній акції та пропонують за це гроші», - заявили у штабі Зеленського.

Зазначається, що один зі співробітників контакт-центру команди Зеленського «отримав запрошення на цю акцію у Telegram-каналі».

Нагадаємо, центр «Миротворець» звернувся до РНБО, СБУ та Верховної Ради щодо можливого фінансування російськими спецслужбами та їхніми терористичними організаціями передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.

Як відомо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

За результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.