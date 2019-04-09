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    Під офісом Зеленського зібрався мітинг. Зе!Команда попередила про можливі провокації

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    <p>Раніше у штабі Зеленського заявили, що під одним із Зе!офісів плануються провокації</p> - Під офісом Зеленського зібрався мітинг. Зе!Команда попередила про можливі провокації

    Раніше у штабі Зеленського заявили, що під одним із Зе!офісів плануються провокації

    У штабі Зеленського кажуть, що на акцію під їхнім офісом «за гроші набирали студентів»

    Офіс кандидата в президенти України Володимира Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві у вівторок, 9 квітня, пікетують сотні людей.

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    Під офісом Зеленського зібрався мітинг. Зе!Команда попередила про можливі провокації
    Під офісом Зеленського зібрався мітинг. Зе!Команда попередила про можливі провокації
    Під офісом Зеленського зібрався мітинг. Зе!Команда попередила про можливі провокації
    Фото: Радіо Свобода

    За словами очевидців, на акції присутні переважно пенсіонери та студенти.

    «Ось що відбувається біля одного з офісів Зе!Команди. Як ви думаєте, ці люди прийшли за своїм бажанням?.. В основному це пенсіонери або студенти. Незрозуміло, що за шоу зараз буде, начебто готувались якісь провокації. Ми бачили інформацію, що будуть проплачені мітинги», - повідомив очевидець у відео з місця події, яке транслюється на сторінці Зе!команди у соцмережі Facebook.

    Як відомо, 9 квітня у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.

    «Сьогодні під одним із Зе!офісів плануються провокації. По вищих навчальних закладах Києва активно набирають студентів для участі в сумнівній акції та пропонують за це гроші», - заявили у штабі Зеленського.

    Зазначається, що один зі співробітників контакт-центру команди Зеленського «отримав запрошення на цю акцію у Telegram-каналі».

    Нагадаємо, центр «Миротворець» звернувся до РНБО, СБУ та Верховної Ради щодо можливого фінансування російськими спецслужбами та їхніми терористичними організаціями передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.

    Як відомо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

    8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

    За результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

    Політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

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