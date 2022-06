На нафтохімічному заводі в Шанхаї сталася масштабна пожежа

Пожежа сталася на території заводу Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd. у Шанхаї

Масштабна пожежа сталася на території нафтохімічного заводу Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd у Шанхаї. Про це повідомляє агентство Reuters.

Пожежа почалася близько 4 ранку на установці з переробки етиленгліколю, що належить Sinopec Shanghai Petrochemical, державній нафтовій компанії, штаб-квартира якої знаходиться в індустріальному парку в приміському районі Цзіньшань.

Внаслідок пожежі одна людина загинула.

One person was killed during a fire that broke out in the ethylene glycol plant area of #Shanghai Petrochemical complex on morning of June 18. The fire is under effective control, and has not contaminated the environment around. pic.twitter.com/qIOHFAtLoa — Tianmu Media (@TianmuMedia) June 18, 2022

Holy $HIT! My first impression of seeing the explosions in two separate places in #Shanghai told me that was NOT an accidentpic.twitter.com/IK34wq6MTd — JZ (@Dr_Zhang1) June 18, 2022

Пожежникам вдалося локалізувати пожежу, йдеться в заяві компанії, опублікованій на її акаунті в китайській соцмережі.

#BREAKING A fire broke out at a chemical plant of Sinopec Shanghai Petrochemical Co LTD in #Shanghai's #Jinshan District at 4:28am today. Rescue work is ongoing. So far casualties are unknown. pic.twitter.com/4AiPxjqCKG — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 18, 2022





Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, деякі мешканці, які проживають поблизу закладу, покинули свої будівлі, почувши гучні удари від вибуху та повідомили про різкий запах на відстані кількох кілометрів.

Sinopec Shanghai має потужності з переробки 16 млн тонн сирої нафти на рік і 700 тис. тонн етилену.

