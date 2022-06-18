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    Новини

    На нафтохімічному заводі в Шанхаї сталася масштабна пожежа

    На нафтохімічному заводі в Шанхаї сталася масштабна пожежа

    Пожежа сталася на території заводу Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd. у Шанхаї

    Масштабна пожежа сталася на території нафтохімічного заводу Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd у Шанхаї. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Пожежа почалася близько 4 ранку на установці з переробки етиленгліколю, що належить Sinopec Shanghai Petrochemical, державній нафтовій компанії, штаб-квартира якої знаходиться в індустріальному парку в приміському районі Цзіньшань.

    Внаслідок пожежі одна людина загинула.

    Пожежникам вдалося локалізувати пожежу, йдеться в заяві компанії, опублікованій на її акаунті в китайській соцмережі.


    Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, деякі мешканці, які проживають поблизу закладу, покинули свої будівлі, почувши гучні удари від вибуху та повідомили про різкий запах на відстані кількох кілометрів.

    Sinopec Shanghai має потужності з переробки 16 млн тонн сирої нафти на рік і 700 тис. тонн етилену.

    До слова, на північному заході Іспанії в п'ятницю евакуювали понад 650 людей з восьми сіл через лісові пожежі, які охопили близько 9000 гектарів лісистих пагорбів.

    Теги: пожежа Китай
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    На нафтохімічному заводі в Шанхаї сталася масштабна пожежа