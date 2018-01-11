На нафтовому танкері біля берегів Китаю прогримів вибух

Вибух на танкері створює потенційну загрозу для екології, оскільки газовий конденсат містить в собі токсичний сірководень

На нафтовому танкері, який зіткнувся з гонконгським суховантажем і загорівся в Східно-Китайському морі, стався вибух. Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на міністерство транспорту КНР. Зазначається, що вибух на танкері SANCHI стався вдень 10 січня за місцевим часом. Роботи по гасінню вогню не дали очікуваних



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Фото: Reuters Пожежа на танкері

Вибух на танкері створює потенційну загрозу для екології, оскільки газовий конденсат містить в собі токсичний сірководень

На нафтовому танкері, який зіткнувся з гонконгським суховантажем і загорівся в Східно-Китайському морі, стався вибух.

Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на міністерство транспорту КНР.

Зазначається, що вибух на танкері SANCHI стався вдень 10 січня за місцевим часом. Роботи по гасінню вогню не дали очікуваних результатів.

«На місці події тимчасово припинені роботи по ліквідації вогню, пошуково-рятувальні судна відсунуті на безпечну відстань», - сказано в заяві.

Також повідомляється, що вибух на танкері, який перевозив 136 тисячі тонн газового конденсату, створює потенційну загрозу для екології, оскільки газовий конденсат містить в собі токсичний сірководень і при випаровуванні може забруднити атмосферу.

Крім того, газовий конденсат після горіння розпадається на отруйні пари, які можуть потрапити в організм людини і нанести шкоду його здоров'ю.

Раніше повідомлялося, що танкер з іранською нафтою, що зіткнувся з вантажним судном в Східно-Китайському морі, може горіти ще місяць.

Нагадаємо, раніше міністерство транспорту Китаю заявило про загрозу вибуху або затоплення іранського танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя. Зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю.

8 січня Китай заявив про загрозу вибуху танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя.