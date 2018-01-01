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    Танкер з нафтою поблизу Китаю може горіти ще місяць

    «Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць», заявили у міністерстві рибальства і океанів Південної Кореї
    Танкер з іранською нафтою, що зіткнувся з вантажним судном в Східно-Китайському морі, може горіти ще місяць. Про це повідомляє Reuters. Десятки рятувальних суден, незважаючи на вітер, високі хвилі і отруйні випаровування, продовжують пошуки 31 моряка на тлі побоювань, що корабель може вибухнути або затонути, повідомив агентству представник
    • Сьогодні, 06:41
    • Розсилка
    Корабель може вибухнути або затонути
    Корабель може вибухнути або затонути

    «Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць», заявили у міністерстві рибальства і океанів Південної Кореї

    Танкер з іранською нафтою, що зіткнувся з вантажним судном в Східно-Китайському морі, може горіти ще місяць.

    Про це повідомляє Reuters.

    Десятки рятувальних суден, незважаючи на вітер, високі хвилі і отруйні випаровування, продовжують пошуки 31 моряка на тлі побоювань, що корабель може вибухнути або затонути, повідомив агентству представник міністерства рибальства і океанів Південної Кореї Пак Сун-Донг.

    «Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць, враховуючи попередні випадки аварій нафтових танків», - сказав він.

    Нагадаємо, раніше міністерство транспорту Китаю заявило про загрозу вибуху або затоплення іранського танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя. Зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю.

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