Танкер з нафтою поблизу Китаю може горіти ще місяць

«Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць», заявили у міністерстві рибальства і океанів Південної Кореї

Танкер з іранською нафтою, що зіткнувся з вантажним судном в Східно-Китайському морі, може горіти ще місяць. Про це повідомляє Reuters. Десятки рятувальних суден, незважаючи на вітер, високі хвилі і отруйні випаровування, продовжують пошуки 31 моряка на тлі побоювань, що корабель може вибухнути або затонути, повідомив агентству представник



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Корабель може вибухнути або затонути

«Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць», заявили у міністерстві рибальства і океанів Південної Кореї

Танкер з іранською нафтою, що зіткнувся з вантажним судном в Східно-Китайському морі, може горіти ще місяць.

Про це повідомляє Reuters.

Десятки рятувальних суден, незважаючи на вітер, високі хвилі і отруйні випаровування, продовжують пошуки 31 моряка на тлі побоювань, що корабель може вибухнути або затонути, повідомив агентству представник міністерства рибальства і океанів Південної Кореї Пак Сун-Донг.

«Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць, враховуючи попередні випадки аварій нафтових танків», - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністерство транспорту Китаю заявило про загрозу вибуху або затоплення іранського танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя. Зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю.