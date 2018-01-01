Танкер з нафтою поблизу Китаю може горіти ще місяць
- Сьогодні, 06:41
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«Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць», заявили у міністерстві рибальства і океанів Південної Кореї
Танкер з іранською нафтою, що зіткнувся з вантажним судном в Східно-Китайському морі, може горіти ще місяць.
Про це повідомляє Reuters.
Десятки рятувальних суден, незважаючи на вітер, високі хвилі і отруйні випаровування, продовжують пошуки 31 моряка на тлі побоювань, що корабель може вибухнути або затонути, повідомив агентству представник міністерства рибальства і океанів Південної Кореї Пак Сун-Донг.
«Ми вважаємо, що полум'я буде горіти два тижні або місяць, враховуючи попередні випадки аварій нафтових танків», - сказав він.
Нагадаємо, раніше міністерство транспорту Китаю заявило про загрозу вибуху або затоплення іранського танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя. Зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю.