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    На Донеччині сталася аварія на водогоні: без води залишилися п'ять міст

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    Станом на 7.00 5 січня бригади КП &laquo;Компанія &laquo;Вода Донбасу&raquo; виконують роботи з відновлення водопостачання - На Донеччині сталася аварія на водогоні: без води залишилися п'ять міст
    Станом на 7.00 5 січня бригади КП «Компанія «Вода Донбасу» виконують роботи з відновлення водопостачання

    Без води – майже 38 тис. жителів області

    У Донецькій області сталася аварія на водогоні «Горлівка-Торецьк», тому п'ять міст тимчасово залишилися без води. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що без води залишилися має 38 тис. жителів області. 

    «4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) «Горлівка-Торецьк», внаслідок чого без водопостачання залишилися м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне і частково смт Щербинівка, майже 38 тис. жителів. Для забезпечення роботи котелень створено запас води», – йдеться у ранковому зведенні ДСНС.

    У ДСНС зазначили, що станом на 7.00 5 січня бригади КП «Компанія «Вода Донбасу» виконують роботи з відновлення водопостачання.

    Нагадаємо, рятувальники попередили про сильні дощі та підвищення води в річках Закарпаття.

    Як повідомлялося, окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

    Теги: окупанти ДСНС вода Донеччина Торецьк аварія водопостачання
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