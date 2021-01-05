На Донеччині сталася аварія на водогоні: без води залишилися п'ять міст

Станом на 7.00 5 січня бригади КП «Компанія «Вода Донбасу» виконують роботи з відновлення водопостачання

Без води – майже 38 тис. жителів області

У Донецькій області сталася аварія на водогоні «Горлівка-Торецьк», тому п'ять міст тимчасово залишилися без води. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що без води залишилися має 38 тис. жителів області.

«4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) «Горлівка-Торецьк», внаслідок чого без водопостачання залишилися м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне і частково смт Щербинівка, майже 38 тис. жителів. Для забезпечення роботи котелень створено запас води», – йдеться у ранковому зведенні ДСНС.

У ДСНС зазначили, що станом на 7.00 5 січня бригади КП «Компанія «Вода Донбасу» виконують роботи з відновлення водопостачання.

Нагадаємо, рятувальники попередили про сильні дощі та підвищення води в річках Закарпаття.

Як повідомлялося, окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.