Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині чоловік помер через повістку: деталі трагедії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Одещині чоловік помер через повістку: деталі трагедії
За словами лікарів, чоловік помер через набряк головного мозку
скріншот з відео

Активісти стверджують, що загиблий Борис Глушак був інвалідом дитинства й взагалі не підлягав мобілізації, проте лікарі зазначають, що в нього не було засвідченої інвалідності

На Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини мобілізації та надання меддопомоги вже перевіряє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

«Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги мешканцю смт. Ширяєво Одеської області, який помер після прибуття до військової частини», – повідомила прокуратура.

До цього правоохоронці додали, що наразі розпочато одразу декілька кримінальних проваджень:

«Зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України за фактом смерті 01.08.2023 р. о 22 год. військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття в розташування військової частини».

Також Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.

За даними прокурорів, під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я.

«Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини», – додали у Спеціалізованій прокуратурі.

Причина смерті чоловіка

Керівник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень у коментарі «ТСН» повідомив, що має в розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака.

«У мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога й невролога Борис Глушак не перебував. По медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п’ять років по медичну допомогу він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію», – повідомив Валерій Бень.

До цього керівник лікарні додав: «Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, яке було видано в Миколаївській області, де він помер, причиною смерті вказано набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні. Звідки інформація про інвалідність – я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність. У лікарні ці дані відсутні зовсім».

Резюмуючи, Валерій Бень повідомив, що за його інформацією, зранку мобілізований знепритомнів, а ввечері помер.

Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після нападу епілепсії.

Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як стверджують активісти, Борис був людиною з інвалідністю дитинства. Він працював на місцевому ринку, заробляв на життя.

Теги: військомат смерть військові мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
4 серпня, 19:19
«Незалежний інтернет» хочуть впровадити в американській армії для швидкого передавання інформації
Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових
10 липня, 14:58
Цивільна машина підірвалася на міні
Родина їхала по чорниці. На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
11 липня, 14:06
Окупанти відмовляються воювати і здаються через проблеми Росармії на півдні України
На півдні України війська РФ відмовляються воювати і здаються: ISW назвав причину
19 липня, 05:37
У жовтні минулого року Ігор Калиновський побив підлеглого солдата
Колишня дружина офіцера, який побив солдата, зробила гучну заяву
12 липня, 11:32
НАТО: Байден виступає за спрощення процесу вступу України
НАТО: Байден виступає за спрощення процесу вступу України
11 липня, 16:01
Після ідентифікації тіла захисників передадуть їхнім рідним
Україна повернула тіла ще 62 загиблих військових
14 липня, 17:53
Мамука Мамулашвілі – засновник і командир «Грузинського національного легіону»
Потрапив у полон в Абхазії. Глава «Грузинського легіону» воює з росіянами з 14 років
26 липня, 11:05
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною
6 серпня, 22:15

Новини

На Одещині чоловік помер через повістку: деталі трагедії
На Одещині чоловік помер через повістку: деталі трагедії
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік
Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
16K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
15K
Це не деколонізація, а самообман
8603
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4989
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
4149
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?

Новини

Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
6 серпня, 04:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту