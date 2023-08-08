На Одещині чоловік помер через повістку: деталі трагедії

Активісти стверджують, що загиблий Борис Глушак був інвалідом дитинства й взагалі не підлягав мобілізації, проте лікарі зазначають, що в нього не було засвідченої інвалідності

На Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини мобілізації та надання меддопомоги вже перевіряє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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«Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги мешканцю смт. Ширяєво Одеської області, який помер після прибуття до військової частини», – повідомила прокуратура.

До цього правоохоронці додали, що наразі розпочато одразу декілька кримінальних проваджень:

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«Зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України за фактом смерті 01.08.2023 р. о 22 год. військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття в розташування військової частини».

Також Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.

За даними прокурорів, під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я.

«Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини», – додали у Спеціалізованій прокуратурі.

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Причина смерті чоловіка

Керівник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень у коментарі «ТСН» повідомив, що має в розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака.

«У мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога й невролога Борис Глушак не перебував. По медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п’ять років по медичну допомогу він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію», – повідомив Валерій Бень.

До цього керівник лікарні додав: «Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, яке було видано в Миколаївській області, де він помер, причиною смерті вказано набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні. Звідки інформація про інвалідність – я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність. У лікарні ці дані відсутні зовсім».

Резюмуючи, Валерій Бень повідомив, що за його інформацією, зранку мобілізований знепритомнів, а ввечері помер.

Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після нападу епілепсії.

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Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як стверджують активісти, Борис був людиною з інвалідністю дитинства. Він працював на місцевому ринку, заробляв на життя.