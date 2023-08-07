Заборонити чоловікам виїзд після війни. Чи варто?

Як щодо ідеї усунути від податкової системи Гетьманцева? Тоді точно нікому не варто буде їхати за кордон і можна буде заробити вдома

Один шановний пан написав ідею заборонити чоловікам виїзд після війни ще на три роки, інакше «ми не збережемось як нація».

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У мене є легша і простіша пропозиція.

Може, нарешті наша чудова моновлада проведе обіцяні перед Заходом антикорупційні реформи? Поверне е-декларування і вручить підозри Баканову, Тарану, Арістову та Слюсарєву?

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А ще, як щодо ідеї усунути від податкової системи Гетьманцева? Тоді точно нікому не варто буде їхати за кордон і можна буде заробити вдома. От тоді точно можна не хвилюватись про збереження нації.

Я давно кажу, що «слуги народу» постануть після перемоги над такою дилемою, як у післявоєнній Хорватії. Або ми граємось в автократію і великого вождя, або реформи і НАТО та ЄС — будь-ласка.

У Хорватії після війни поїхало десь чверть населення. Але відсутність там Гетьманцева і ідей «давайте потримаємо мужиків, бо зникне нація» дозволили країні вигребти, відбудуватися і нормально розвивати себе.

Українці не вперше воюють, не вперше вигризають своє у болотяних пушкіністів. І саме можливість хутко відбудуватись та зробити щось своє дозволяла нашому народу вижити в будь-якій зарубі.

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P.S. Якщо уже думати про перспективи, то нормальні економічні умови то база, аби сюди притягнути дітей і внуків тих, хто свого часу покинув Україну, але пам’ятає своє походження. Саме на українців ￼світу треба робити ставку, а не паспортизацію болотяної прутні а-ля невзоров, як це пробували робити на кістках Бучі минулого року. І лише після публічного осуду припинили роздавати наш паспорт кому попало.