Головна Думки вголос Марина Данилюк-Ярмолаєва
search button user button menu button
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Заборонити чоловікам виїзд після війни. Чи варто?

glavcom.ua
«Саме на українців світу треба робити ставку, а не паспортизацію болотяної прутні а-ля Невзоров»
фото з відкритих джерел

Як щодо ідеї усунути від податкової системи Гетьманцева? Тоді точно нікому не варто буде їхати за кордон і можна буде заробити вдома

Один шановний пан написав ідею заборонити чоловікам виїзд після війни ще на три роки, інакше «ми не збережемось як нація».

У мене є легша і простіша пропозиція.

Може, нарешті наша чудова моновлада проведе обіцяні перед Заходом антикорупційні реформи? Поверне е-декларування і вручить підозри Баканову, Тарану, Арістову та Слюсарєву?

А ще, як щодо ідеї усунути від податкової системи Гетьманцева? Тоді точно нікому не варто буде їхати за кордон і можна буде заробити вдома. От тоді точно можна не хвилюватись про збереження нації.

Я давно кажу, що «слуги народу» постануть після перемоги над такою дилемою, як у післявоєнній Хорватії. Або ми граємось в автократію і великого вождя, або реформи і НАТО та ЄС — будь-ласка.

У Хорватії після війни поїхало десь чверть населення. Але відсутність там Гетьманцева і ідей «давайте потримаємо мужиків, бо зникне нація» дозволили країні вигребти, відбудуватися і нормально розвивати себе.

Українці не вперше воюють, не вперше вигризають своє у болотяних пушкіністів. І саме можливість хутко відбудуватись та зробити щось своє дозволяла нашому народу вижити в будь-якій зарубі.

P.S. Якщо уже думати про перспективи, то нормальні економічні умови то база, аби сюди притягнути дітей і внуків тих, хто свого часу покинув Україну, але пам’ятає своє походження. Саме на українців ￼світу треба робити ставку, а не паспортизацію болотяної прутні а-ля невзоров, як це пробували робити на кістках Бучі минулого року. І лише після публічного осуду припинили роздавати наш паспорт кому попало.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мобілізація війна чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше РФ опублікувала відео, як Валерій Герасимов оглядає передовий командний пункт у західній частині Запорізької області
Навіщо Герасимов відвідав окуповану Запорізьку область: роз'яснення ISW
2 серпня, 09:19
На південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії
ЗСУ на півдні вже виснажили сили двох російських армій – британська розвідка
1 серпня, 09:14
Про наслідки атаки поки невідомо
У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
31 липня, 09:15
Українські захисники відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42
За словами Беседіна, через постійні обстріли мешканці Куп’янська мають притуплене відчуття самозбереження
Чому жителі Куп’янська не ховаються під час повітряної тривоги: глава військової адміністрації дав відповідь
22 липня, 09:05
Склад боєприпасів окупантів біля села Кринички
Вибух на військовому полігоні у Криму: з’явилися супутникові знімки
20 липня, 13:37
Воїни «Азов» показали бій на південному напрямку (відео)
Воїни «Азов» показали бій на південному напрямку (відео)
18 липня, 19:44
Очільник України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден
Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом
12 липня, 18:40
Зеленський наполягає, щоб Альянс запропонував Україні шлях до членства. Що на це відповість Байден?
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи Тема тижня
9 липня, 11:07

Марина Данилюк-Ярмолаєва

Заборонити чоловікам виїзд після війни. Чи варто?
Заборонити чоловікам виїзд після війни. Чи варто?
Про «воєнних експертів», які не мають жодного стосунку до нинішньої війни
Про «воєнних експертів», які не мають жодного стосунку до нинішньої війни
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
Про Мураєва. Чи будуть наслідки від підозри СБУ?
Про Мураєва. Чи будуть наслідки від підозри СБУ?
Меморіал Букринському плацдарму. Що не так з цією пам'яткою
Меморіал Букринському плацдарму. Що не так з цією пам'яткою
Історія Хорватії яку має вивчити українська влада
Історія Хорватії яку має вивчити українська влада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
32K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
17K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
15K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
11K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
5144
Ворог вдарив ракетами по Харкову

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту