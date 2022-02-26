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    Тимошенко закликала світових лідерів допомогти Україні (відео)

    &laquo;Мова вже не про Україну, сьогодні це стосується кожного. Я прошу вас не говорити, а діяти!&raquo; - Тимошенко закликала світових лідерів допомогти Україні (відео)
    «Мова вже не про Україну, сьогодні це стосується кожного. Я прошу вас не говорити, а діяти!»
    скріншот з відео

    Третю добу Україна веде бій з ворогом

    Лідер партії Батьківщина записала відеозверненя до світової спільноти.

    Вона попросила допомогти «закрити» небо та ізолювати Росію з усіх міжнародних інстанцій.

    «Сьогодні вночі, в Києві, в бомбосховищі, під ударами російських крилатих ракет, на світ з’явилася нова людина. Народилася дівчинка, українка! Я вірю, що в неї попереду мирне, щасливе і довге життя. Але це залежить також і від тебе, Європо. Це залежить також і від усього світу! Це залежить від кожного, хто зараз чує моє звернення. Допоможіть Україні негайно!» закликала Юлія Володимирівна.

    Нагадаємо, Німеччина дозволила країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва до України. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

    «Канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва в Україну», – написав він.

    Теги: Росія Юлія Тимошенко війна небезпека
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    Тимошенко закликала світових лідерів допомогти Україні (відео)