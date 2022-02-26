Тимошенко закликала світових лідерів допомогти Україні (відео)

« Мова вже не про Україну, сьогодні це стосується кожного. Я прошу вас не говорити, а діяти! »

Третю добу Україна веде бій з ворогом

Лідер партії Батьківщина записала відеозверненя до світової спільноти.

Вона попросила допомогти «закрити» небо та ізолювати Росію з усіх міжнародних інстанцій.

«Сьогодні вночі, в Києві, в бомбосховищі, під ударами російських крилатих ракет, на світ з’явилася нова людина. Народилася дівчинка, українка! Я вірю, що в неї попереду мирне, щасливе і довге життя. Але це залежить також і від тебе, Європо. Це залежить також і від усього світу! Це залежить від кожного, хто зараз чує моє звернення. Допоможіть Україні негайно!» закликала Юлія Володимирівна.

Нагадаємо, Німеччина дозволила країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва до України. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва в Україну», – написав він.