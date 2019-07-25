На округах №106 та 105 на Луганщині посилені заходи безпеки
Правоохоронці чергують на ОВК, щоб не допустити можливі порушення громадського порядку
На ОВК №106 (м. Сєвєродонецьк) та ОВК №105 (м. Щастя) на Луганщині за рішенням керівництва ГУНП посилені заходи безпеки.
Про це 25 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.
Зазначається, що відповідне рішення було прийнято за результатами аналізу оперативної обстановки та інформації з соціальних мереж про можливі порушення громадського порядку.
Також працівники поліції забезпечують правопорядок біля ОВК № 107 (м. Лисичанськ), яка працює у штатному режимі.
Станом на сьогоднішній ранок, до ЦВК з виборчою документацією у супроводі поліцейських вже виїхали представники ОВК № 113 (м. Сватове), вже здають документацію в ЦВК окружні виборчі комісії №112 (м. Рубіжне) та 114 (м. Біловодськ).
Нагадаємо, на Луганщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права на виборчому окрузі №106.
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