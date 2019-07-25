  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На округах №106 та 105 на Луганщині посилені заходи безпеки

    • Розсилка
    На округах №106 та 105 на Луганщині посилені заходи безпеки

    Правоохоронці чергують на ОВК, щоб не допустити можливі порушення громадського порядку

    На ОВК №106 (м. Сєвєродонецьк) та ОВК №105 (м. Щастя) на Луганщині за рішенням керівництва ГУНП посилені заходи безпеки.

    Про це 25 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

    Зазначається, що відповідне рішення було прийнято за результатами аналізу оперативної обстановки та інформації з соціальних мереж про можливі порушення громадського порядку.

    Читайте також

    Також працівники поліції забезпечують правопорядок біля ОВК № 107 (м. Лисичанськ), яка працює у штатному режимі.

    Станом на сьогоднішній ранок, до ЦВК з виборчою документацією у супроводі поліцейських вже виїхали представники ОВК № 113 (м. Сватове), вже здають документацію в ЦВК окружні виборчі комісії №112 (м. Рубіжне) та 114 (м. Біловодськ).

    Нагадаємо, на Луганщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права на виборчому окрузі №106.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.17%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори Луганщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ