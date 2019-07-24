Підрахунок голосів на скандальному 94-му окрузі відбувався у кав’ярні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Складання протоколів велося в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів Фото: Нацполіція

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження

Голова однієї з дільничних виборчих комісій округу №94 (Обухівський та Васильківський райони Київщини) разом з секретарем складали протоколи про підрахунок голосів виборців по багатомандатному округу не на засіданні виборчої комісії, як передбачено чинним законодавством, а в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів. Повідомлення про це надійшло до поліції від представника Громадянської мережі «Опора». На місце події прибула слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція на місці задокументувала протиправну діяльність працівників виборчої комісії та вилучила у них протоколи підрахунку голосів як речові докази.

За фактом фальсифікації виборчих документів у місті Обухів слідчі місцевого відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає ув’язнення від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Триває слідство.

Як відомо, ОВК №94 на позачергових парламентських виборах прославилася низкою скандалів.

Так, стосовно роботи цієї ОВК №94 ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ.

Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

Раніше повідомлялося, що 21 липня партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.

Також повідомлялося, що вночі після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу на тривалий час припиняла роботу, що є порушенням закону «Про вибори народних депутатів України».

Дивіться список округів, де станом на ранок 24 липня не було пораховано голоси.

Читайте також