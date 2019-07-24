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    Підрахунок голосів на скандальному 94-му окрузі відбувався у кав’ярні

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    Складання протоколів велося в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів - Підрахунок голосів на скандальному 94-му окрузі відбувався у кав’ярні
    Складання протоколів велося в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження

    Голова однієї з дільничних виборчих комісій округу №94 (Обухівський та Васильківський райони Київщини) разом з секретарем складали протоколи про підрахунок голосів виборців по багатомандатному округу не на засіданні виборчої комісії, як передбачено чинним законодавством, а в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів. Повідомлення про це надійшло до поліції від представника Громадянської мережі «Опора». На місце події прибула слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція на місці задокументувала протиправну діяльність працівників виборчої комісії та вилучила у них протоколи підрахунку голосів як речові докази.

    За фактом фальсифікації виборчих документів у місті Обухів слідчі місцевого відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України.   

    Стаття передбачає ув’язнення від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

    Триває слідство. 

    Як відомо, ОВК №94 на позачергових парламентських виборах прославилася низкою скандалів.

    Так, стосовно роботи цієї ОВК №94 ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

    22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ. 

    Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

    Раніше повідомлялося, що 21 липня партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

    ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.

    Також повідомлялося, що вночі після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу на тривалий час припиняла роботу, що є порушенням закону «Про вибори народних депутатів України».

    Дивіться список округів, де станом на ранок 24 липня не було пораховано голоси.

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