На передовій: Зеленський пояснив чому перемир'я вже не премир'я

Володимир Зеленський 11 лютого на кілька годин «заглянув» на передову

На думку президента, всеосяжне припинення вогню, яке щодня порушують бойовики, все одно залишається досягненням

Збільшення кількості порушень премир'я на Донбасі з боку бойовиків, пов'язано зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту.

Про це у11 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області, – передає пресслужба глави держави.

«Сьогодні минає рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеохопного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хтось не ставився до слова «перемир'я», режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних», – сказав Зеленський.

Для порівняння він навів дані минулих років:

у 2018 році загинув 121 військовий і було поранено 799;

у 2019 році було вбито 100 військових, поранено 507;

у 2020 році вбито 50 військових, поранено 338.

Також президент висловив співчуття у зв’язку зі смертю українського військовослужбовця, який загинув від кулі снайпера в районі Горлівки.

«Сьогодні, перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з робочою поїздкою сьогодні,11 лютого відвідав передову на Донбасі. За традицією спілкувався з військовослужбовцями. Говорив про ротацію офіцерів і отримав подарунок – пам'ятний значок.