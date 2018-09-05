Повідомлено про підозру двом організаторам підпільної нарколабораторії



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Під час обшуку було вилучено психотропну речовину

Двоє жителів Києва налагодили виготовлення психотропної речовини тенамфетамін

Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру двом киянам, які на території столиці налагодили виготовлення психотропної речовини тенамфетамін. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, під час обшуків за місцем проживання фігурантів провадження та у приміщенні підпільної лабораторії правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення психотропної речовини, понад 177 грам тенамфетаміну та майже 930 грамів прекурсорів, що підтверджено висновками експерта. Вартість вилучених речовин становить понад 200 тис. гривень.

За результатами зібраних в рамках досудового розслідування доказів, зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Наразі до суду подано клопотання місцевої прокуратури про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.