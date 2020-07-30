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    Франція потерпає від посухи: у країні обмежили споживання води

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    <span>Недостатність опадів у Франції досягла еквівалента одного місяця без дощів</span> - Франція потерпає від посухи: у країні обмежили споживання води
    Недостатність опадів у Франції досягла еквівалента одного місяця без дощів

    Прогноз погоди на найближчий час вказує, що ситуація не зміниться

    У деяких регіонах Франції обмежили споживання води у зв'язку з посухою. Про це напередодні повідомила газета Le Figaro.

    Зазначено, що, станом на 16 липня, певні обмеження на використання води були введені в 32 департаментах, що становить близько третини материкової території Франції. Згідно з даними на сайті профільного відомства, зараз це вже 67 департаментів.

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    В окремих регіонах, таких як центрально-східний Бургонь-Франш-Конте, ситуація складна майже на всій території. Там обмеження споживання води ввели вже шість з восьми департаментів, орієнтовно на два місяці. 

    Рішення пояснюють нестачею опадів і високою температурою, у результаті чого знизився рівень води. Прогноз погоди на найближчий час вказує, що ситуація не зміниться. 

    У комюніке префектури Верхньої Сони відзначають, що з початку року нестача опадів досягла еквівалента одного місяця без дощів.

    Строгість обмежень різниться в залежності від департаменту. Серед них - такі заходи, як заборона наповнювати приватні басейни, заборона зрошувати сади в певні години і ліміти на використання води для сільського господарства, заборона мити авто поза спеціальними станціями. 

    Пріоритет у споживанні води матимуть населення, сфери охорони здоров'я, громадської безпеки і продовольча.

    екологія вода Франція природа
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