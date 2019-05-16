На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті загинув монтажник



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Північний гірничо-збагачувальний комбінат

Під час зварювальних робіт пульпопроводів при запуску стався порив сусіднього пульпопроводу, під тиском вода проникла в люк, де був ремонтник

Робітник загинув 15 травня на території Північного гірничо-збагачувального комбінату (Північний ГЗК, Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Про це повідомляє прес-служба комбінату.

Монтажник зовнішнього трубопроводу підрядної організації «Градбудінвест КР» загинув на території насосної станції, яка належить Північному ГЗК.

«Під час виконання монтажником зварювальних робіт пульпопроводів при запуску стався порив сусіднього пульпопроводу. Під тиском вода проникла в люк, де був ремонтник», - йдеться в повідомленні.

Співробітники Національної поліції розслідують причину трагедії.

Північний ГЗК входить до групи «Метінвест». Основними акціонерами групи «Метінвест» є група СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» (23,76%), які беруть участь в управлінні «Метінвестом» на партнерських засадах. 100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову, «Смарт-холдинг» контролює Вадим Новинський.