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    На півночі Єгипту виявили десятки мумій віком 2 тисячі років (фото)

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    На півночі Єгипту виявили десятки мумій віком 2 тисячі років (фото)
    Фотo: J. Dąbrowski / PCMA

    Розкопки в великому некрополі в Саккарі проводилися польською командою археологів понад два десятиліття

    Під час розкопок у стародавнього некрополя в селищі Саккара, розташованому в 30 кілометрах від Каїра, польські археологи виявили десятки мумій віком 2 тис. років. Про це повідомляє Science in Poland.

    Вони були поховані прямо в піску, близько найстарішої в світі піраміди Джосера, побудованої приблизно в 2650 році до нашої ери.

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    Розкопки в великому некрополі в Саккарі проводилися польською командою понад два десятиліття.

    Більшість поховань дуже погано збереглися. Всі органічні матеріали, в тому числі дерев'яні труни, розкладалися в разі поховань, розташованих в межах «Сухого рову».

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    На півночі Єгипту виявили десятки мумій віком 2 тисячі років (фото)
    На півночі Єгипту виявили десятки мумій віком 2 тисячі років (фото)
    На півночі Єгипту виявили десятки мумій віком 2 тисячі років (фото)
    На півночі Єгипту виявили десятки мумій віком 2 тисячі років (фото)
    Фотo: J. Dąbrowski / PCMA

    Прикраси на одній з дерев'яних домовин, у якій була похована мумія, привернули увагу дослідників. На шиї видно багатобарвне намисто, а на кришці намальована імітація ієрогліфічного напису.

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