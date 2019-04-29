У Чилі знайдено найдавніший слід людини на континентах Південної та Північної Америки



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Крім сліду, палеонтологи виявили в Пілауко кістки великих тварин, останки безхребетних, фрагменти дерева і навіть примітивні інструменти

У Чилі палеонтологи знайшли слід ноги людини, вік якого щонайменше 15,6 тисячі років. За словами науковців, це найдавніший подібний слід на континентах Південної та Північної Америки, йдеться у статті в науковому журналі PLoS ONE, передає «Громадське».

Відбиток знайшли на розкопках Пілауко в місті Осорно на півдні Чилі ще у 2010 році. З того часу вчені точно визначили його вік за допомогою радіовуглецевого датування і підтвердили, що це слід ступні людини.

Крім сліду, палеонтологи виявили в Пілауко кістки великих тварин, останки безхребетних, фрагменти дерева і навіть примітивні інструменти.

Щоб зрозуміти, як міг сформуватися слід і яким була людина, яка його залишила, науковці провели дев'ять експериментів.

Схоже, що слід належав дорослій людині масою близько 70 кілограмів, яка, найімовірніше, відноситься виду Hominipes modernus, який є родичем сучасної людини.

Вважалось, що найдавнішим слідом в Південній Америці досі був відбиток ноги віком близько 14,5 тисячі років, знайдений у тому ж місці, що й новий слід.

Зазначимо, сучасна людська хода з'явилася ще до виникнення роду Homo: американські дослідники в 2018 році прийшли до висновку, що наші предки стали ходити на прямих ногах ще 3,6 мільйона років тому.