Аварія на «Рівнеазоті»: синоптики попередили про можливі кислотні дощі

Деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни

Варто убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою, відзначають в Укргідрометцентрі

Після аварії на заводі «Рівнеазот» 20 липня у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту. В Укргідрометцентрі попередили про можливість кислотних дощів.

За даними фахівців, станом на ранок 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

«Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби», – зазначили метеорологи.

Проте, за їхніми даними, деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни.

«Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не «купатись», а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Сьогодні біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт.