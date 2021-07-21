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    Аварія на «Рівнеазоті»: синоптики попередили про можливі кислотні дощі

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    Деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни - Аварія на «Рівнеазоті»: синоптики попередили про можливі кислотні дощі

    Деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни

    Фото з відкритих джерел

    Варто убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою, відзначають в Укргідрометцентрі

    Після аварії на заводі «Рівнеазот» 20 липня у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту. В Укргідрометцентрі попередили про можливість кислотних дощів.

    За даними фахівців, станом на ранок 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

    «Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби», – зазначили метеорологи.

    Проте, за їхніми даними, деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни.

    «Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не «купатись», а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

    Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

    Сьогодні біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт.

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    Теги: екологія Укргідрометцентр завод аварія Рівненщина Рівне повітря дощ
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    Аварія на «Рівнеазоті»: синоптики попередили про можливі кислотні дощі