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    Аварія на «Рівнеазоті». Біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт

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    20 липня на хімічному заводі &laquo;Рівнеазот&raquo; через аварію стався викид оксиду азоту &ndash; утворилася помаранчева хмара - Аварія на «Рівнеазоті». Біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт
    20 липня на хімічному заводі «Рівнеазот» через аварію стався викид оксиду азоту – утворилася помаранчева хмара
    Фото: Andriy Malovany / Facebook

    Фахівцями відібрали проби ґрунту в п’яти точках

    Фахівці Державної екологічної інспекції досліджують ґрунти біля хімзаводу «Рівнеазот», на якому в понеділок стався викид у повітря оксиду азоту. Про це вранці 21 липня повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у Facebook.

    «Сьогодні фахівці Держекоінспекції посилено працюють на Рівненщині. Триває проведення екологічної експертизи у зв’язку з аварійною ситуацією на ПрАТ «Рівнеазот». Учора та сьогодні здійснюється дослідження ґрунтів у населених пунктах поблизу підприємства з урахуванням рози вітрів. Уже відібрано проби ґрунту в п’ятьох точках: поблизу підприємства ПрАТ «Рівнеазот», на території населених пунктів Городок, Караєвичі, Обарів, а також у місті Рівне (зі сторони луцького кільця)», – заявив Мальований.

    Він нагадав, що 20 липня на рівненському хімічному заводі «Рівнеазот» через аварію стався викид оксиду азоту – утворилася помаранчева хмара. Причиною стало те, що на агрегаті №5 підприємства відбулась розгерметизація трубопроводу неконцентрованої азотної кислоти, в результаті чого стався викид.

    Спеціалісти провели заміри атмосферного повітря – показники в рамках допустимих концентрацій, додав очільник Держекоінспекції.

    Раніше стало відомо, що на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

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    Теги: екологія завод аварія Рівненщина Рівне повітря Андрій Мальований
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    Аварія на «Рівнеазоті». Біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт