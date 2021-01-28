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    Нещасний випадок під Вінницею: на лісоруба впало дерево, чоловік загинув

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    Внаслідок падіння дерева чоловік загинув - Нещасний випадок під Вінницею: на лісоруба впало дерево, чоловік загинув
    Внаслідок падіння дерева чоловік загинув
    Фото з відкритих джерел

    На чоловіка впало дерево, яке вирвав з корінням сильний порив вітру

    26 січня на території лісового господарства у Грижинцях Гніванської ОТГ загинув 45-річний лісоруб. Про це йдеться на сайті Управління Держпраці у Вінницькій області.

    «26 січня 2021 року об 11 годині на території 6-го виділу 70-го кварталу Вінницького лісового господарства (с.Грижинці Гніванської ОТГ), сильний порив вітру вирвав дерево з корінням, і воно впало на 45-річного лісоруба. Управлінням Держпраці у Вінницькій області створено комісію зі спеціального розслідування для з’ясування обставин і причин настання нещасного випадку зі смертельним наслідком», – зазначено у повідомленні Управління.

    Нагадаємо, що в Одесі повалене дерево частково зруйнувало житловий будинок.

    Теги: розслідування Вінниччина чоловік
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