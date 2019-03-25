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    На Полтавщині перекинувся човен, шукають чотирьох рибалок

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    На Полтавщині перекинувся човен, шукають чотирьох рибалок

    Рятувальники шукають чотирьох рибалок біля міста Кременчук

    У Кременчуці Полтавської області перекинувся моторний човен, доля чотирьох осіб залишається невідомою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «24 березня о 22 год. 15 хв. до ДСНС надійшла інформація, що поблизу Крюківського мосту в м. Кременчук на р. Дніпро перекинувся моторний човен, на якому перебували 5 осіб», - йдеться в повідомленні рятувальників.

    Одна людина врятувалася самостійно, доля чотирьох осіб невідома. Станом на 7:00 25 березня пошукові роботи тривають.

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    Раніше повідомлялося, що 20 березня водолазами було знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби. Нагадаємо, 17 березня о 10:16 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Ходорів під час риболовлі перекинувся човен «Прогрес», в якому знаходилось троє рибалок.

     

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