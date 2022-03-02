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    Вакарчук звернувся до українців із центру розбомбленого Харкова (відео)

    Вакарчук записував відео посеред вулиць Харкова, який постійно обстрілюють - Вакарчук звернувся до українців із центру розбомбленого Харкова (відео)
    Вакарчук записував відео посеред вулиць Харкова, який постійно обстрілюють
    фото скріншот відео

    Вакарчук: «Ми зупинимо ворога, ми заставимо його заплатити»

    Музикант Святослав Вакарчук зараз перебуває у Харкові, який найбільше зазнав руйнування від рук окупанта за останні дні. Вакарчук із Площі Свободи записав відеозвернення і запевнив, що Україна переможе.

    «Триває сьомий день спротиву, Україна захищається, Україна стримує ворога. Кожен на своєму місці – всі, як один. Ми зупинимо ворога, ми заставимо його заплатити. Ворог пошкодує про той день, коли зробив такі звірства з нашими містами, як те, що ви бачите позаду мене – на найбільшій Площі Свободи у Харкові. Україна переможе! Слава Україні», – зазначив Вакарчук.

    Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини. Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.

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    Теги: Харків Росія СБУ війна Святослав Вакарчук Україна #stoprussia
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    Вакарчук звернувся до українців із центру розбомбленого Харкова (відео)