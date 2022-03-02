Ксенія Собчак з дитиною тікає з Росії

Телеведуча підтвердила, що вилітає з Москви. Начебто подорож була спланованою

Вранці 2 березня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що російська телеведуча Ксенія Собчак залишає Росію та відлітає до Стамбула. Про це нібито повідомило джерело у її команді. Рейс, який обрала ведуча, призначено на 2 березня і він має вилетіти о 13.25 за московським часом. Сама Ксенія у своїх акаунтах у соціальних мережах про таке рішення до сьогодні нічого не повідомляла. Остання публікація у її Telegram-каналі була зроблена пізно увечері 1 березня. У ній зірка поділилася з передплатниками власними відчуттями від того, що відбувається: начебто Собчак хвилюється навіть більше, ніж решта росіян, однак намагається діяти «на холодну голову» і не піддаватися паніці.

Проте, буквально пів години тому телеведуча підтвердила, що вилітає з Москви. «Я лечу, а не відлітаю» – переконує вона своїх підписників.

Собчак пояcнила, що її поїздка нібито давно запланована і викликана тим, що нині у її дитини в школі канікули. Всіх інших вона закликала не істерити, оскільки ніхто нічого не здатен змінити.

Нагадаємо, вчора мати Собчак, сенаторка Людмила Нарусова звернулась до росіян у зв'язку із війною в Україні. Детальніше про це читайте тут:

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