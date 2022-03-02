  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ксенія Собчак з дитиною тікає з Росії

    Ксенія Собчак переконує, що вивозить дитину на кордон на канікули - Ксенія Собчак з дитиною тікає з Росії
    Ксенія Собчак переконує, що вивозить дитину на кордон на канікули

    Телеведуча підтвердила, що вилітає з Москви. Начебто подорож була спланованою

    Вранці 2 березня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що російська телеведуча Ксенія Собчак залишає Росію та відлітає до Стамбула. Про це нібито повідомило джерело у її команді. Рейс, який обрала ведуча, призначено на 2 березня і він має вилетіти о 13.25 за московським часом. Сама Ксенія у своїх акаунтах у соціальних мережах про таке рішення до сьогодні нічого не повідомляла. Остання публікація у її Telegram-каналі була зроблена пізно увечері 1 березня. У ній зірка поділилася з передплатниками власними відчуттями від того, що відбувається: начебто Собчак хвилюється навіть більше, ніж решта росіян, однак намагається діяти «на холодну голову» і не піддаватися паніці.

    Проте, буквально пів години тому телеведуча підтвердила, що вилітає з Москви. «Я лечу, а не відлітаю» – переконує вона своїх підписників.

    Немає опису.

    Собчак пояcнила, що її поїздка нібито давно запланована і викликана тим, що нині у її дитини в школі канікули. Всіх інших вона закликала не істерити, оскільки ніхто нічого не здатен змінити.

    Нагадаємо, вчора мати Собчак, сенаторка Людмила Нарусова звернулась до росіян у зв'язку із війною в Україні. Детальніше про це читайте тут:

    Російська сенаторка: Кремль безбожно бреше – Україна всіяна трупами російських солдатів

    Теги: Росія війна Ксенія Собчак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ксенія Собчак з дитиною тікає з Росії