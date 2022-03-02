МВС побачив початок геноцидної кампанії з боку Росії проти України

Найскладніше домовлятися з росіянами про «зелені коридори»

У міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ, повідомляє «Главком».

«Найскладніше домовлятися з росіянами про «зелені коридори». Пам’ятаємо Волноваху, пам’ятаємо інші менш відомі населені пункти. Росіяни намагаються використовувати наших мирних мешканців, котрі хочуть виїхати з територій, що знаходяться на межі гуманітарних катастроф, як заручників та живий щит. З свого боку ми робимо все необхідне, щоб вивезти мирне населення. Усе, що спостерігаємо протягом останніх днів, говорить про початок геноцидної кампанії з боку Росії», – сказав він.

Як повідомляв «Главком», 1 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на тлі російської агресії на сході нашої держави близько 40 тис. людей залишилися без світла та їжі. При цьому ворог не дає дозволу, щоб Україна евакуювала місцеве населення.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.