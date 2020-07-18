Під Києвом сталася ДТП за участю «швидкої», постраждали три людини
Аварія сталася близько 17:00 в м.Буча на Київщині
На варшавській трасі в Київській області в суботу ввечері сталася ДТП за участю машини «швидкої допомоги», постраждали три людини, повідомила пресслужба обласної патрульної поліції в Facebook.
«Сьогодні близько 17:00 патрульні отримали виклик про ДТП з травмованими в м.Буча. Інспектори побачили понівечені два транспортних засоби: Volkswagen Tiguan і Peugeot Boxer. У результаті зіткнення троє людей отримали травми і були госпіталізовані в лікарню», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що патрульні гарантували безпеку дорожнього руху на місці події.
«Механізм і всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з’ясовуватимуть слідчі», – додали в поліції.
Нагадаємо, 18 липня у Києві на перехресті вулиць Жилянської і Симона Петлюри сталася ДТП. За дивним збігом обставин аварія сталася з вини автомобілів однієї служби таксі.
Як повідомлялося, внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло шестеро осіб, трьох госпіталізовано.