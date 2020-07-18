Під Києвом сталася ДТП за участю «швидкої», постраждали три людини



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У результаті зіткнення троє людей отримали травми і були госпіталізовані в лікарню Фото пресслужби Київської обласної патрульної поліції

Аварія сталася близько 17:00 в м.Буча на Київщині

На варшавській трасі в Київській області в суботу ввечері сталася ДТП за участю машини «швидкої допомоги», постраждали три людини, повідомила пресслужба обласної патрульної поліції в Facebook.

«Сьогодні близько 17:00 патрульні отримали виклик про ДТП з травмованими в м.Буча. Інспектори побачили понівечені два транспортних засоби: Volkswagen Tiguan і Peugeot Boxer. У результаті зіткнення троє людей отримали травми і були госпіталізовані в лікарню», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що патрульні гарантували безпеку дорожнього руху на місці події.

«Механізм і всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з’ясовуватимуть слідчі», – додали в поліції.

Згідно з п.п. 3.2 ПДР України: у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

Коли оперативні та спеціальні транспортні засоби виїжджають на виклики, від швидкості їх слідування до місця події та уважності інших учасників дорожнього руху може залежати чиєсь життя! Пам’ятайте, що у мить, коли авто зі спецсигналами мчить на виклик, хтось дуже потребує оперативної допомоги працівників спецслужб.

Нагадаємо, 18 липня у Києві на перехресті вулиць Жилянської і Симона Петлюри сталася ДТП. За дивним збігом обставин аварія сталася з вини автомобілів однієї служби таксі.

Як повідомлялося, внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло шестеро осіб, трьох госпіталізовано.

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