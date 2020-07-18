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    У світі

    Іран відправив чорні ящики збитого літака МАУ у Париж

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    Самописці зі збитого літака були доставлені у Париж у п&rsquo;ятницю&nbsp; - Іран відправив чорні ящики збитого літака МАУ у Париж
    Самописці зі збитого літака були доставлені у Париж у п’ятницю 

    Участь у розшифровці планують також взяти українські та канадські експерти

    Іран відправив до Парижа чорні скриньки зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

    Про це повідомляє АР з посиланням на іранські напівофіційні ЗМІ.

    «Іран відправив чорні скриньки українського пасажирського літака, який його збройні сили помилково збили у січні, для прочитання до Франції», – йдеться у повідомленні.

    За словами помічника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, самописці зі збитого літака були доставлені у Париж у п’ятницю в супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів.

    Він також повідомив, що скриньки почнуть розшифровувати з понеділка.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

    Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просять допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

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