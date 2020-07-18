Іран відправив чорні ящики збитого літака МАУ у Париж
Участь у розшифровці планують також взяти українські та канадські експерти
Іран відправив до Парижа чорні скриньки зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.
Про це повідомляє АР з посиланням на іранські напівофіційні ЗМІ.
«Іран відправив чорні скриньки українського пасажирського літака, який його збройні сили помилково збили у січні, для прочитання до Франції», – йдеться у повідомленні.
За словами помічника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, самописці зі збитого літака були доставлені у Париж у п’ятницю в супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів.
Він також повідомив, що скриньки почнуть розшифровувати з понеділка.
Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просять допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.