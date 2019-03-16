На Прикарпатті лікаря підозрюють у незаконній агітації



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Поліцією зареєстровано 56 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства

Галицькі поліцейські зареєстрували звернення, що один із медичних працівників лікарні займається незаконною агітацією за одного із кандидатів в президенти України.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Івано-Франківщини.

Заявник повідомив, що лікар агітує мешканців навколишніх сіл Галицького району.

Поліцейські перевіряють отриману інформацію.

Станом на 15 березня поліцією зареєстровано 56 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

17 звернень розглянуто згідно з Законом України «Про звернення громадян», за іншими тривають перевірки. Складено 31 адміністративних протоколів та розслідується 1 кримінальне провадження.

Нагадаємо, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК. Кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.

Варто додати, що секретар РНБО заявляв про намір Росії задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів.