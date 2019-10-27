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    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото

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    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото

    Працівники вибухотехнічного відділу обласної поліції виявили уламки вибухового пристрою, ймовірно схожого на гранату РГД 5

    До поліції Тисменицького району надійшло повідомлення від власника будинку, 58-річного мешканця Драгомирчан. Чоловік вказав, що на території його господарства вибухнув невідомий предмет.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.

    «За результатами огляду господарства потерпілого працівники вибухотехнічного відділу обласної поліції виявили уламки вибухового пристрою, ймовірно схожого на гранату РГД 5», — сказано у повідомленні.

    В результаті вибуху було пошкоджено фасад будинку та склопакети.

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    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото
    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото
    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото
    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото
    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото
    На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото

    Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вказаного злочину.

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