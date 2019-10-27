На Прикарпатті на подвір’ї чоловіка вибухнув невідомий предмет: фото



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Працівники вибухотехнічного відділу обласної поліції виявили уламки вибухового пристрою, ймовірно схожого на гранату РГД 5

До поліції Тисменицького району надійшло повідомлення від власника будинку, 58-річного мешканця Драгомирчан. Чоловік вказав, що на території його господарства вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.

«За результатами огляду господарства потерпілого працівники вибухотехнічного відділу обласної поліції виявили уламки вибухового пристрою, ймовірно схожого на гранату РГД 5», — сказано у повідомленні.

В результаті вибуху було пошкоджено фасад будинку та склопакети.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вказаного злочину.