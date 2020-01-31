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    Економіка та фінанси

    В Укрзалізниці попередили, що продаж квитків онлайн зі студентською пільгою тимчасово обмежать

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    Студенти не зможуть купувати квитки з пільгою онлайн через технічні роботи у реєстрах Міністерства освіти та науки&nbsp; - В Укрзалізниці попередили, що продаж квитків онлайн зі студентською пільгою тимчасово обмежать
    Студенти не зможуть купувати квитки з пільгою онлайн через технічні роботи у реєстрах Міністерства освіти та науки 

    З 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого студенти зможуть купувати квитки з пільгою у залізничних касах

    В Укрзалізниці попередили, що через технічні роботи у реєстрах Міністерства освіти та науки буде тимчасово обмежено продаж квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси.

    Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

    «Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків  з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого. У зазначений період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах», - йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, за 2019 рік Укрзалізниця реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу, впродовж минулого року продаж квитків онлайн зріс на 10 %.

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