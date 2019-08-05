На Прикарпатті обпеклася дитина, її госпіталізували в реанімацію



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Хлопчик перекинув на себе сковорідку з гарячою олією

В дитяче реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ доставлено п'ятирічного хлопчика із села Космач з опіками.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

У дитини термічний опік правого плеча та спини – до 5% поверхні тіла. Він перекинув на себе сковорідку з гарячою олією.

Як повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, стан потерпілого середньої важкості.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час сварки чоловік облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її. Постраждала отримала 90% опіків тіла.