На Прикарпатті обпеклася дитина, її госпіталізували в реанімацію
Хлопчик перекинув на себе сковорідку з гарячою олією
В дитяче реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ доставлено п'ятирічного хлопчика із села Космач з опіками.
Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
У дитини термічний опік правого плеча та спини – до 5% поверхні тіла. Він перекинув на себе сковорідку з гарячою олією.
Як повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, стан потерпілого середньої важкості.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час сварки чоловік облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її. Постраждала отримала 90% опіків тіла.