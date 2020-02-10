На Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки (фото)
Лебеді сиділи непорушно в кризі
У неділю, 9 лютого, на Київщині рятувальники провели спецоперацію з порятунку лебедів.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Так, у неділю о 9:20 до оперативно-диспетчерських служб Кагарлицького та Білоцерківського районів надійшли повідомлення про те, що необхідна допомога лебедям, які примерзли до криги.
До місця викликів було направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик та 5-ДПРЧ м. Узин.
По прибуттю рятувальники вивільнили 7 лебедів, які сиділи майже непорушно в кризі.
Завдяки надзвичайникам, замість загибелі, лебеді отримали свободу і життя.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року у Київській області рятувальники визволили 15 лебедів, що примерзли до криги.