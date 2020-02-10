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    На Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки (фото)

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    Сім лебедів примерзли до криги - На Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки (фото)
    Сім лебедів примерзли до криги
    Фото: ДСНС

    Лебеді сиділи непорушно в кризі

    У неділю, 9 лютого, на Київщині рятувальники провели спецоперацію з порятунку лебедів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, у неділю о 9:20 до оперативно-диспетчерських служб Кагарлицького та Білоцерківського районів надійшли повідомлення про те, що необхідна допомога лебедям, які примерзли до криги.

    До місця викликів було направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик та 5-ДПРЧ м. Узин.

    По прибуттю рятувальники вивільнили 7 лебедів, які сиділи майже непорушно в кризі.

    Завдяки надзвичайникам, замість загибелі, лебеді отримали свободу і життя.

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    На Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки (фото)
    На Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки (фото)
    На Київщині рятувальники вивільнили лебедів із крижаної пастки (фото)

    Нагадаємо, у листопаді 2019 року у Київській області рятувальники визволили 15 лебедів, що примерзли до криги.

    ДСНС Київщина рятувальники птахи
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