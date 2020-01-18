На пробне ЗНО вже зареєструвалися понад 65 тисяч учасників



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Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 24 січня

Реєстрація триватиме до 24 січня

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 65 тисяч учасників.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«За тиждень завершиться реєстрація для участі в пробному ЗНО. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня сформовано 261469 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Для складання тесту з української мови і літератури подано 135862 заявки, математики – 45398 , історії України – 28071, англійської мови – 32580», – йдеться в повідомленні.

За даними центру, із зареєстрованих 65890 осіб, більшість (48 816) виявили бажання складати пробне тестування із двох предметів.

3 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 січня. Вартість пробного ЗНО коливається від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.

Зазначимо, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість пробного ЗНО у 2020 році.