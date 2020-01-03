Сьогодні почалась реєстрація на пробне ЗНО



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Кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета

3 січня почалась реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), яка триватиме до 24 січня. Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня», - йдеться у повідомленні.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, зауважують у Центрі.

Люди, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;

виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;

отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);

психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

навчитися ефективно розподіляти час;

оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.

Зазначимо, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість пробного ЗНО у 2020 році.