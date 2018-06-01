Як дискримінують українців за ознакою наявності диплома

Фото: УНІАН

Пора закінчувати з цією кричущою несправедливістю. Рівноправність - вона для всіх!

Мовою оригіналу

Май-июнь – это время образовательных хлопот. Одним родителям надо детей в первый класс отправить по новым правилам – в ближайшую школу. Выпускники сдают ВНО, определяя для себя будущее на несколько лет, а то и на всю жизнь, вперед. Справедливы ли эти усилия?

Все люди равны, независимо от цвета кожи, пола, вероисповедания, национальности, состояния здоровья и прочих присущих всем людям признаков. Рожденный в глухом селе равен рожденному в столице. Геи и лесбиянки тоже равны и ничем не отличаются от прочих гетеросексуалов.

Если при приеме на работу у вас поинтересуются вышеперечисленными чертами и свойствами, а затем по причине несоответствия одной из них требованиям откажут – это прямой и верный путь к победному суду над работодателем-ксенофобом. В Европе и США это практикуется уже давно, да и в Украине формально стараются соблюдать правила равенства.

Но почему это равенство такое половинчатое, недоделанное, и не охватывает всех свойств человека, которые даны ему от рождения? А самое главное, не берет во внимание основное свойство, присущее Человеку разумному – собственно сам разум?

Ведь не секрет, что уровень умственных способностей заложен на уровне генетическом, точно так же, как пол или цвет кожи. Это вам скажут как ученые, так и любой обыватель. Понимание этого заложено как в народном фольклоре («на детях природа отдыхает»), так и в авторских наблюдениях признанных лидеров общественного мнения. Например, про детей: «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак».

Тем не менее, с самого маленького возраста люди подвергаются сегрегации по умственным способностям. Определение уровня интеллекта проходит уже подчас при устройстве в детский садик. Про школу и говорить нечего. Каждая школа норовит устроить для детей собеседования, лицемерно заявляя, что проверяют они не знания, а уровень развития и интеллекта. Что это, как не сегрегация по умственному признаку? Ведь во множество школ просто не берут учиться детей, плохо показавших себя на собеседовании-тестировании.

А дальше – хуже. В ВУЗ уже более жесткий отбор, а при приеме на работу требуют диплом, который зачастую никак не определяет уровень профессиональных навыков, а служит лишь элементом ограничения реализации права на работу. Точно таким же дискриминирующим признаком в советское время был институт прописки, когда иногороднему жителю было невозможно устроиться на работу в крупном столичном городе.

Современное общество не приемлет никакой дискриминации и сегрегации. По умственному признаку в том числе. А значит, дискриминация по уровню образования должна быть искоренена. Законодательно, конституционно надо запретить требовать при приеме на работу диплом и иные документы об образовании. Все люди одинаковы и имеют полное право на высокооплачиваемую работу.

И начать надо с государственной службы. Ведь как ни парадоксально, именно государство как работодатель является самым злостным нарушителем прав и свобод человека по этому признаку. Именно государство не воспринимает людей, как равных в правах, а ввело самые жесткие дискриминирующие меры по уровню умственного развития, обличив эту дискриминацию в повсеместное требование диплома об образовании. Да еще и часто по определенному профилю. Что, как показал пример назначения генпрокурора, является искусственным препятствием. Получается, что тому, кто по заложенным генетически причинам не в состоянии окончить ВУЗ, дорога в чиновники закрыта навсегда.

Это безобразное явление регулярно муссируется журналистами, которые выискивают среди чиновников бездипломных. Как будто от отсутствия диплома те стали людьми второго сорта.

Пора кончать с этой вопиющей несправедливостью. Равноправие – оно для всех!

Джерело: Сегодня

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»