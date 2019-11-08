На ринках Буковини продавалися токсичні іграшки



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Експертизу провели в лабораторії ДП Укрметртестстандарт

Більшість іграшок зроблено в Китаї, але одна була й українського виробництва

На ринках Чернівецької області виявлено дитячі іграшки, в яких вміст свинцю перевищив допустиму норму в 100 разів. Про це напередодні повідомило регіональне управління Держпродспоживслужби.

Зазначено, що для встановлення безпеки іграшок зразки продукції були відібрані і направлені в лабораторію ДП «Укрметртестстандарт» для проведення експертизи.

«За результатами випробувань відповідно до отриманих протоколів було встановлено, що зразки продукції не відповідають вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні... За змістом свинцю перевищені допустимі показники (понад 100000 мг/кг, а згідно з вимогами нормативних документів, вміст свинцю не повинно перевищувати 1000 мг/кг)», - йдеться в повідомленні.

Фахівці прийшли до висновку, що ці іграшки представляють високий рівень загрози. Більшість з них зроблені в Китаї, але одна була й українського виробництва.

«За результатами проведених перевірок суб'єктам господарювання заборонено постачати продукцію на споживчий ринок», - заявили в Держпродспоживслужбі.