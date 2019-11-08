  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На ринках Буковини продавалися токсичні іграшки

    • Розсилка
    <p>Експертизу провели в лабораторії ДП Укрметртестстандарт</p> - На ринках Буковини продавалися токсичні іграшки

    Експертизу провели в лабораторії ДП Укрметртестстандарт

    Більшість іграшок зроблено в Китаї, але одна була й українського виробництва

    На ринках Чернівецької області виявлено дитячі іграшки, в яких вміст свинцю перевищив допустиму норму в 100 разів. Про це напередодні повідомило регіональне управління Держпродспоживслужби.

    Зазначено, що для встановлення безпеки іграшок зразки продукції були відібрані і направлені в лабораторію ДП «Укрметртестстандарт» для проведення експертизи.

    «За результатами випробувань відповідно до отриманих протоколів було встановлено, що зразки продукції не відповідають вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні... За змістом свинцю перевищені допустимі показники (понад 100000 мг/кг, а згідно з вимогами нормативних документів, вміст свинцю не повинно перевищувати 1000 мг/кг)», - йдеться в повідомленні.

    Фахівці прийшли до висновку, що ці іграшки представляють високий рівень загрози. Більшість з них зроблені в Китаї, але одна була й українського виробництва.

    «За результатами проведених перевірок суб'єктам господарювання заборонено постачати продукцію на споживчий ринок», - заявили в Держпродспоживслужбі.

     

     

    діти торгівля отруєння ринок Чернівецька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ