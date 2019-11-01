На місці ринку «Деміївський» у Києві виросте 30-поверхова висотка



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Столична влада дозволила «реконструкцію» будівель ринку під «багатофункціональний комплекс»

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації видав ТОВ «Манхеттен Інвест» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлових будівель продовольчого ринку «Деміївський» по вул. Ізюмська, 1 під багатофункціональний комплекс. Відповідний наказ 26 вересня підписав в.о. директора Департаменту Олександр Яструбенко.

Висота будівель після реконструкції становитиме щонайменше 85,6 м, або орієнтовно 30 поверхів. Остаточну висоту буде визначено проектною документацією.

Відповідно до Генплану ділянки, де запланована «реконструкція», є територією громадських будівель та споруд, де житлова забудова заборонена. Втім, попри це у МУО зазначено дані, як при проектуванні забудови вираховувати щільність населення в межах житлової забудови.

Зауважимо, що вже неодноразово зустрічалися випадки, коли під виглядом «багатофункціональних комплексів» насправді будуються житлові комплекси із магазинами, офісами та кафе на перших поверхах.

«Реконструкція» ринку «Деміївський» запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, які ТОВ «Манхеттен Інвест» отримало в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.

Київрада передала ділянки фірмі в оренду на 25 років для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і споруд на вул. Ізюмській, 1 у зв’язку з набуттям фірмою права власності на ці приміщення загальною площею 4613 кв. м у 2017 році.

Цільове призначення вказаних ділянок є «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі». Відповідно до МУО, забудовник це цільове призначення ділянки (вид використання) має змінити, привівши його у відповідність до намірів забудови.

У МУО вказується, що ділянки по вул. Ізюмській, 1 потрапляють в межі Історичного центру міста Києва, історичного ареалу, центральної планувальної зони згідно з рішенням Київради від 28 березня 2002 року.

При розробці проекту фірма зобов’язана отримати висновок від уповноважених органів охорони культурної спадщини. Також їй рекомендовано проектну документацію надати на розгляд науково-методичної ради Мінкультури та консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Ділянки потрапляють в санітарно-захисну зону від промислових об’єктів та в зону забруднення ґрунтів Цезієм-137, в зону підтоплень природного та техногенного характеру, в зону звукового тиску до 75 дБ та в зону особливого контролю (смуги повітряних підходів). Також частина ділянки потрапляє в охоронну зону повітряних ліній електропередач.

Нагадаємо, у 2004-2010 роках ТОВ «Манхеттен» отримало 1,17 га по вул. Ізюмській, 1 в оренду для будівництва ринку «Деміївський». У подальшому фірма відмовилася від права користування ділянкою на користь ТОВ «Манхеттен Інвест» внаслідок передачі майна.

Засновником і директором ТОВ «Манхеттен Інвест» є Олександра Гнітецька.

Джерело: Наші гроші