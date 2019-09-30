На Рівненщині на трасу впав семиметровий ліхтар



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При падінні ліхтар зачепив дроти електроопори

Через падіння ліхтаря на дорозі утворився затор

На Рівненщині трасу Київ-Чоп заблокував семиметровий ліхтар, який впав просто на проїжджу частину і перекрив дві смуги руху у бік столиці.

Про це повідомляє ТСН.

При падінні ліхтар зачепив дроти електроопори. Дивом ніхто не постраждав.

Водії зупинилися, адже боялися їхати далі. За кілька хвилин утворився затор довжиною майже два кілометри.

На місце приїхали комунальники, які знеструмили дроти. Регулювати дорожній рух узялися патрульні. За годину повалений ліхтар відтягнули з траси.

Чому він впав, комунальники не коментують. Поліцейські припускають, що звалив ліхтар вітер, який здійнявся напередодні.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.