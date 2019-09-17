На робітника у сталеварному цеху на Полтавщині впала балка



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Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості

На чоловіка у цеху на сталеварному заводі у місті Кременчук на Полтавщині впала балка, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

«16 вересня до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування з діагнозом: відкритий перелом гомілки, рублена рана гомілки госпіталізований громадянин М. 1972 року народження, мешканець міста Кременчука», - вказали в управлінні.

За попередніми даними, потерпілий отримав травми під час виконання трудових обов’язків, внаслідок падіння на нього балки в цеху сталеварного заводу.

Стан здоров’я чоловіка, як зазначається, – середньої тяжкості.