  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На робітника у сталеварному цеху на Полтавщині впала балка

    • Розсилка
    На робітника у сталеварному цеху на Полтавщині впала балка

    Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості

    На чоловіка у цеху на сталеварному заводі у місті Кременчук на Полтавщині впала балка, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

    «16 вересня до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування з діагнозом: відкритий перелом гомілки, рублена рана гомілки госпіталізований громадянин М. 1972 року народження, мешканець міста Кременчука», - вказали в управлінні.

    За попередніми даними, потерпілий отримав травми під час виконання трудових обов’язків, внаслідок падіння на нього балки в цеху сталеварного заводу.

    Стан здоров’я чоловіка, як зазначається, – середньої тяжкості.

    Читайте також
    завод Полтавщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ