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    Події в Україні

    На Полтавщині палає 300 га кукурудзяного поля

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    Загальна площа поля близько 2,5 тис. га - На Полтавщині палає 300 га кукурудзяного поля
    Загальна площа поля близько 2,5 тис. га

    Пожежу гасять 26 рятувальників та дев’ять машин.

    На Полтавщині  полі біля села Лихопілля 12 вересня спалахнула пожежа на кукурудзяному полі.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що пожежу гасять 26 рятувальників та дев’ять машин.

    За оперативними даними, площа загоряння становить близько 300 га. Загальна площа поля близько 2,5 тис. га.

    «На кукурудзяному полі ТОВ «Агрокрай» виникла пожежа. Після прибуття підрозділу ДСНС до місця пожежі встановлено, що площа пожежі складає близько 300 га», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, під Чорнобилем горить 20 га лісу.

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