На Полтавщині чоловік загинув під завалами будинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася в смт Семенівка

При розбиранні нежитлового будинку стався обвал перекриття

У Полтавській області сталося обвалення нежитлового будинку. В результаті інциденту загинув чоловік, повідомляє регіональне управління ДСНС у понеділок, 9 вересня.

Трагедія сталася напередодні ввечері в смт Семенівка на вулиці Спортивній.

«При розбиранні нежитлового будинку стався обвал перекриття, в результаті чого чоловік 1975 р.н. опинився під завалом і отримав травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

Судячи з опублікованого фото, будинок завалився повністю. У деблокуванні тіла загиблого брало участь відділення 8-го Державного пожежно-рятувального поста.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.