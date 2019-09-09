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    На Полтавщині чоловік загинув під завалами будинку

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Трагедія сталася в смт Семенівка</div> <div></div> </div> </div> - На Полтавщині чоловік загинув під завалами будинку
    Трагедія сталася в смт Семенівка

    При розбиранні нежитлового будинку стався обвал перекриття

    У Полтавській області сталося обвалення нежитлового будинку. В результаті інциденту загинув чоловік, повідомляє регіональне управління ДСНС у понеділок, 9 вересня.

    Трагедія сталася напередодні ввечері в смт Семенівка на вулиці Спортивній.

    «При розбиранні нежитлового будинку стався обвал перекриття, в результаті чого чоловік 1975 р.н. опинився під завалом і отримав травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

    Судячи з опублікованого фото, будинок завалився повністю. У деблокуванні тіла загиблого брало участь відділення 8-го Державного пожежно-рятувального поста.

    Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина).  З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся. 

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

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