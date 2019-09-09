На Полтавщині чоловік загинув під завалами будинку
При розбиранні нежитлового будинку стався обвал перекриття
У Полтавській області сталося обвалення нежитлового будинку. В результаті інциденту загинув чоловік, повідомляє регіональне управління ДСНС у понеділок, 9 вересня.
Трагедія сталася напередодні ввечері в смт Семенівка на вулиці Спортивній.
«При розбиранні нежитлового будинку стався обвал перекриття, в результаті чого чоловік 1975 р.н. опинився під завалом і отримав травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.
Судячи з опублікованого фото, будинок завалився повністю. У деблокуванні тіла загиблого брало участь відділення 8-го Державного пожежно-рятувального поста.
Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.
Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.
Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся.
Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.