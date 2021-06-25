На роботу з собакою. Працівники українських компаній прийшли в офіси з улюбленцями

Такі акції щороку також відбуваються у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі тощо

Україна приєднується до глобальної кампанії на заклик до роботодавців ставати дружніми до собак

Працівники понад 200 підприємств України 25 червня у межах всесвітньої акції «Візьми собаку на роботу» прийшли на роботу зі своїми домашніми улюбленцями. Як повідомили організатори акції, цьогоріч серед зареєстрованих понад 200 компаній-учасників, пише «Укрінформ».

«Найбільше собак сьогодні працює у сфері обслуговування, зоогалузі, будівельної галузі та ІТ. 45% зареєстрованих зазначають, що їхні офіси уже є дог-френдлі, ще 15% – готові впроваджувати цю практику у своїх компаніях. Найактивнішими цьогоріч є місто Київ, а також Львівська та Вінницькі області», – сказав організатор акції Юрій Ковалюк.

До акції також удев'яте долучилися жителі Черкас. Також акцію підтримали у Житомирі, Кропивницькому та Дніпрі.

В Україні акція «Візьми собаку на роботу» відбувається дев’ятий рік поспіль. Ініціативу започаткували у Львові у 2013-му. Тоді до акції долучилися кілька великих львівських офісів. Упродовж наступних років ініціатива масштабувалася на усю країну.

Такі акції щороку також відбуваються у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі тощо. Подію започаткували 22 роки тому. Цьогоріч міжнародний день «Take your dog at work day» також відзначають 25 червня. Так Україна приєднується до глобальної кампанії на заклик до роботодавців ставати дружніми до собак і пропагувати гуманне поводження з чотирилапими.